Песков: Спецоперация продолжается для защиты Белгорода от обстрелов
Российские военные сделают все, чтобы минимизировать опасность обстрелов территорий России со стороны Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция для этого продолжается», — добавил он.
По словам Пескова, обстрелы Белгорода стали возможны, поскольку Киев считает приемлемым наносить удары по мирным объектам. Более того, киевский режим «не гнушается» использовать кассетные боеприпасы, стреляя по центру города.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за время, прошедшее с ночного обстрела от 29 декабря 2023 года, были повреждены 944 жилых помещения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru