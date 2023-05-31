Песков: ситуация в приграничных с Украиной областях остается тревожной

По его словам, объекты гражданской инфроструктуры продолжают подвергаться обстрелам со стороны ВСУ.

Вместе с тем, как подчеркнул представитель Кремля, меры принимаются.

Он также отметил, что Москва до сих пор не услышала от стран Запада какого-либо осуждения ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам в Белгородской области.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль уверен, что за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

