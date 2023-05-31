Песков: ситуация в приграничных с Украиной областях остается тревожной

Ситуация в российских областях, которые граничат с Украиной неспокойная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков: степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем

По его словам, объекты гражданской инфроструктуры продолжают подвергаться обстрелам со стороны ВСУ.

Вместе с тем, как подчеркнул представитель Кремля, меры принимаются.

Он также отметил, что Москва до сих пор не услышала от стран Запада какого-либо осуждения ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам в Белгородской области.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль уверен, что за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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