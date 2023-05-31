Песков: ситуация в приграничных с Украиной областях остается тревожной
Ситуация в российских областях, которые граничат с Украиной неспокойная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, объекты гражданской инфроструктуры продолжают подвергаться обстрелам со стороны ВСУ.
Вместе с тем, как подчеркнул представитель Кремля, меры принимаются.
Он также отметил, что Москва до сих пор не услышала от стран Запада какого-либо осуждения ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам в Белгородской области.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль уверен, что за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru