«Много мучений»: Песков прокомментировал ситуацию с отоплением в регионах

Власти российских регионов приложили максимум усилий, чтобы оперативно решить ситуацию с отключением отопления, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«В некоторых местах нельзя было ликвидировать последствия сразу. Много неудобств и мучений людям пришлось пережить, но будут сделаны выводы», — добавил он.

По словам Пескова, программа по модернизации инфраструктуры ЖКХ будет продолжена. Однако завершить ее за месяц или в течение года не получится. Вместе с тем в Кремле рассчитывают, что в ближайшее время теплоснабжение в регионах будет налажено.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью НСН рассказала, что в авариях в Подмосковье виновны органы местного самоуправления, однако следует заниматься не поиском виноватых, а ремонтом коммуникаций.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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