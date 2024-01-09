«Много мучений»: Песков прокомментировал ситуацию с отоплением в регионах
Власти российских регионов приложили максимум усилий, чтобы оперативно решить ситуацию с отключением отопления, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В некоторых местах нельзя было ликвидировать последствия сразу. Много неудобств и мучений людям пришлось пережить, но будут сделаны выводы», — добавил он.
По словам Пескова, программа по модернизации инфраструктуры ЖКХ будет продолжена. Однако завершить ее за месяц или в течение года не получится. Вместе с тем в Кремле рассчитывают, что в ближайшее время теплоснабжение в регионах будет налажено.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью НСН рассказала, что в авариях в Подмосковье виновны органы местного самоуправления, однако следует заниматься не поиском виноватых, а ремонтом коммуникаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru