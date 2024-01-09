Чиновникам жарко: Замерзшие жители Подмосковья дождались возбуждения уголовных дел

В январские каникулы на отсутствие горячего водоснабжения и отопления поступали жалобы со стороны жителей Солнечногорска, Химок, Балашихи, Лобни, Люберец, Раменского и Наро-Фоминского районов, Электростали. При этом глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале заявлял о введении режима ЧС локального характера.

ПУТИН И ВОРОБЬЕВ: РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Ситуация не осталась без внимания российского лидера Владимира Путина. Так, в ночь на 9 января пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент заслушал доклад подмосковного губернатора Андрея Воробьева о том, как обстоят дела в пострадавших районах. По итогам доклада глава государства дал соответствующие поручения главе МЧС и «Россетям».

В свою очередь власти Московской области заявили, что подачу тепла в квартиры микрорайона Климовск (городской округ Подольск) планируется возобновить вечером 9 января. В пресс-службе губернатора региона заверили, что подачу отопления запустили в 69 домов из 173, тепло пришло в 36 из них.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ

Кроме того, Воробьев в ходе встречи с управдомами заявил, что котельная в Климовске перейдет под управление муниципалитета, сообщило агентство «Интерфакс».

По мнению главы региона, такая мера даст возможность целиком укомплектовать объект персоналом и профинансировать его модернизацию.

Губернатор также анонсировал подписание 10 января дорожной карты по передаче котельной под контроль муниципалитета.

Кроме того, Воробьев заверил, что жильцы пострадавших домов не будут платить за отопление в январе, также будут компенсированы затраты на электроэнергию. Глава Подмосковья отметил, что перерасчет произойдет автоматически. Он добавил, что все убытки понесут владельцы действующей котельной.

ШКОЛЬНИКОВ — НА УДАЛЕНКУ