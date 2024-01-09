Чиновникам жарко: Замерзшие жители Подмосковья дождались возбуждения уголовных дел
Котельная в Климовске, на которой 4 января произошла авария, перейдет под контроль муниципалитета, а новые уголовные дела не заставили себя ждать.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий в отношении замглавы администрации городского округа Подольска (Московская область). Кроме того, задержаны начальник котельной и гендиректор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», сообщило региональное управление ведомства.
Отмечается, что причиной возбуждения уголовного дела стал инцидент в Подольске. Жители подмосковного города находились без горячей воды и тепла с 4 января. Кроме того, без тепла осталось структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы.
В январские каникулы на отсутствие горячего водоснабжения и отопления поступали жалобы со стороны жителей Солнечногорска, Химок, Балашихи, Лобни, Люберец, Раменского и Наро-Фоминского районов, Электростали. При этом глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале заявлял о введении режима ЧС локального характера.
ПУТИН И ВОРОБЬЕВ: РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Ситуация не осталась без внимания российского лидера Владимира Путина. Так, в ночь на 9 января пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент заслушал доклад подмосковного губернатора Андрея Воробьева о том, как обстоят дела в пострадавших районах. По итогам доклада глава государства дал соответствующие поручения главе МЧС и «Россетям».
В свою очередь власти Московской области заявили, что подачу тепла в квартиры микрорайона Климовск (городской округ Подольск) планируется возобновить вечером 9 января. В пресс-службе губернатора региона заверили, что подачу отопления запустили в 69 домов из 173, тепло пришло в 36 из них.
МУНИЦИПАЛИТЕТ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ
Кроме того, Воробьев в ходе встречи с управдомами заявил, что котельная в Климовске перейдет под управление муниципалитета, сообщило агентство «Интерфакс».
По мнению главы региона, такая мера даст возможность целиком укомплектовать объект персоналом и профинансировать его модернизацию.
Губернатор также анонсировал подписание 10 января дорожной карты по передаче котельной под контроль муниципалитета.
Кроме того, Воробьев заверил, что жильцы пострадавших домов не будут платить за отопление в январе, также будут компенсированы затраты на электроэнергию. Глава Подмосковья отметил, что перерасчет произойдет автоматически. Он добавил, что все убытки понесут владельцы действующей котельной.
ШКОЛЬНИКОВ — НА УДАЛЕНКУ
Также губернатор заявил в личном Telegram-канале, что подольские школьники будут учиться в дистанционном формате, а дошкольники, чьи родители будут работать 9 января, смогут находиться в дежурных группах в других детсадах. По словам Воробьева, для решения проблем с отоплением школ и детсадов понадобится 2-3 дня.
Он также напомнил, что в гимназии имени Подольских курсантов, оборудованной своей котельной, был организован центр помощи, где пострадавшие жители Подмосковья смогли согреться и отдохнуть.
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