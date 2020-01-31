Песков: Ситуация с коронавирусом вызывает озабоченность

«Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в РФ, но угроза действительно сохраняется», - цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что ситуация с коронавирусом является поводом для специальных мер, которые сейчас предпринимает правительство. Вопрос о возможном прекращении авиасообщения с Китаем Песков переадресовал в профильную рабочую группу правительства.

Число заразившихся коронавирусом нового типа приближается к 10 тысячам, от последствий болезни в Китае умерли 213 человек. Накануне ВОЗ объявила вспышку инфекции в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

