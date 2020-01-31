Песков: Ситуация с коронавирусом вызывает озабоченность
Проблема распространения коронавируса нового типа официально признана, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и эта проблема вызывает «серьёзную озабоченность», заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в РФ, но угроза действительно сохраняется», - цитирует его РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что ситуация с коронавирусом является поводом для специальных мер, которые сейчас предпринимает правительство. Вопрос о возможном прекращении авиасообщения с Китаем Песков переадресовал в профильную рабочую группу правительства.
Число заразившихся коронавирусом нового типа приближается к 10 тысячам, от последствий болезни в Китае умерли 213 человек. Накануне ВОЗ объявила вспышку инфекции в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
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