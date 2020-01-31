В России официально подтверждено отсутствие заражённых коронавирусом

Случаев заражения новым типом коронавируса в России не выявлено. Это подтвердила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. При этом, как отмечается на официальном сайте ведомства, вирусом, который начал распространяться из Китая, заразились уже в 19-и странах.

За время интенсивного мониторинга за ситуацией в России выявлено более двухсот заболевших с признаками острой респираторной вирусной инфекции, однако коронавирус ни у кого не диагностировали.