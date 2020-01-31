В России официально подтверждено отсутствие заражённых коронавирусом

31 января 202011:18

Случаев заражения новым типом коронавируса в России не выявлено. Это подтвердила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. При этом, как отмечается на официальном сайте ведомства, вирусом, который начал распространяться из Китая, заразились уже в 19-и странах.

За время интенсивного мониторинга за ситуацией в России выявлено более двухсот заболевших с признаками острой респираторной вирусной инфекции, однако коронавирус ни у кого не диагностировали.

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Сейчас Роспотребнадзор проводит инспекцию аэропортов, куда прилетают российские туристы из КНР, отмечает Газета.ру.

При этом Роспотребнадзор выпустил рекомендацию отечественным предпринимателям у которых трудятся граждане КНР, продлить отпуск тем из них, которые на Китайский Новый год уехали на родину.

Обращение, в частности , направлено в адрес организаций «Опора России», «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленную палату РФ, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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