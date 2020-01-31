В России официально подтверждено отсутствие заражённых коронавирусом
Случаев заражения новым типом коронавируса в России не выявлено. Это подтвердила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. При этом, как отмечается на официальном сайте ведомства, вирусом, который начал распространяться из Китая, заразились уже в 19-и странах.
За время интенсивного мониторинга за ситуацией в России выявлено более двухсот заболевших с признаками острой респираторной вирусной инфекции, однако коронавирус ни у кого не диагностировали.
Сейчас Роспотребнадзор проводит инспекцию аэропортов, куда прилетают российские туристы из КНР, отмечает Газета.ру.
При этом Роспотребнадзор выпустил рекомендацию отечественным предпринимателям у которых трудятся граждане КНР, продлить отпуск тем из них, которые на Китайский Новый год уехали на родину.
Обращение, в частности , направлено в адрес организаций «Опора России», «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленную палату РФ, сообщает «Свободная пресса».
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