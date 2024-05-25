Песков: Потребности в мобилизации в России нет
Потребности в мобилизации в РФ нет, президент Владимир Путин не раз говорил об этом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее газета Financial Times сообщила, что к концу 2024-го — началу 2025 года в России могут объявить новую мобилизацию.
Комментируя эту информацию, Песков указал, что FT «вряд ли понимает реальную картину».
«У нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — отметил представитель Кремля в беседе с РИА Новости.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в Вооруженных силах есть определенные проблемы с комплектованием, однако речи о мобилизации не идет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru