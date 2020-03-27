Песков разъяснил режим работы на «нерабочей» неделе

Те, кто был переведен на удаленный режим работы, на следующей неделе, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, продолжат выполнять свои обязанности. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы поняли, что нужно разъяснить ситуацию с работой на следующей неделе в одном очень важном моменте. Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать это делать. Речь не идет о выходных или праздничных днях», ― объяснил он журналистам.

Также Песков подчеркнул, что это режим нерабочих дней, который введен для того, чтобы снизить контакты между людьми.