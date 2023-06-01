Песков рассказал о желающих служить по контракту в зоне СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «подавляющее число россиян абсолютно поддерживает президента и специальную военную операцию», сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что не сомневается в победе России в СВО

По его словам, ежедневно большое количество граждан изъявляет желание заключить контракт и служить в зоне СВО, о чём докладывается Владимиру Путину.

«И ему, наверное, отрадно это видеть и слышать», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России гордятся доблестью и отвагой участников специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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