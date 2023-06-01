Песков рассказал о желающих служить по контракту в зоне СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «подавляющее число россиян абсолютно поддерживает президента и специальную военную операцию», сообщает РИА Новости.
По его словам, ежедневно большое количество граждан изъявляет желание заключить контракт и служить в зоне СВО, о чём докладывается Владимиру Путину.
«И ему, наверное, отрадно это видеть и слышать», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России гордятся доблестью и отвагой участников специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru