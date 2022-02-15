Песков рассказал о реакции Путина на сообщения о дате «нападения» на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с юмором отнёсся к сообщениям о дате «нападения» России на Украину, сообщает РИА Новости.
По его словам, иногда российский лидер в шутку интересуется, не публикуется ли ещё и «точное время в часах, когда начнётся война».
«Действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счёт происходит, встречать с пониманием невозможно», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ решил сделать 16 февраля праздничной датой и объявил её Днём единения, сообщает RT.
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