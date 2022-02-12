СМИ: Байден назвал новую дату «нападения» России на Украину

«Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля во время их часовой беседы», — пишет издание.

Как отмечается в материале, в этот день Москва якобы «начнет физическое наступление на Украину», которому могу предшествовать «череда ракетных ударов и кибератаки». Politico никак не подтверждает эти заявления.

По данным издания, собеседники Байдена восприняли информацию о «нападении» России скептически.

«Британский чиновник сказал, что "у нас есть иная интерпретация" разведданных о 16 февраля. Двое дипломатов Евросоюза были настроены еще более скептически. Один заявил, что они "все еще отказываются такое покупать», — пишет газета.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что РФ может «напасть» на Украину 15 февраля. Отмечалось, что Москва якобы может предпринять провокацию в Донбассе или напасть на Киев. Никаких доказательств грядущего «нападения» предоставлено не было.

