СМИ: Байден назвал новую дату «нападения» России на Украину
Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информированные источники.
«Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля во время их часовой беседы», — пишет издание.
Как отмечается в материале, в этот день Москва якобы «начнет физическое наступление на Украину», которому могу предшествовать «череда ракетных ударов и кибератаки». Politico никак не подтверждает эти заявления.
По данным издания, собеседники Байдена восприняли информацию о «нападении» России скептически.
«Британский чиновник сказал, что "у нас есть иная интерпретация" разведданных о 16 февраля. Двое дипломатов Евросоюза были настроены еще более скептически. Один заявил, что они "все еще отказываются такое покупать», — пишет газета.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что РФ может «напасть» на Украину 15 февраля. Отмечалось, что Москва якобы может предпринять провокацию в Донбассе или напасть на Киев. Никаких доказательств грядущего «нападения» предоставлено не было.
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