Песков рассказал о работе московских больниц в «героическом режиме»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию по коронавирусу, сложившуюся в Москве, как тяжелую. Он отметил, что столичные больницы работают в напряженном режиме.

«Больницы в Москве в условиях распространения коронавируса работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме», — заявил Песков эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он также отметил, добавил, что система здравоохранения ни одной страны в мире не была готова к распространению коронавируса COVID-19

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что по сравнению с прошлой неделей число заражённых коронавирусом увеличилось вдвое. Она признала, что медицинские учреждения - стационары и служба скорой помощи - функционируют «на пределе».

