Песков рассказал о работе московских больниц в «героическом режиме»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию по коронавирусу, сложившуюся в Москве, как тяжелую. Он отметил, что столичные больницы работают в напряженном режиме.
«Больницы в Москве в условиях распространения коронавируса работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме», — заявил Песков эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Он также отметил, добавил, что система здравоохранения ни одной страны в мире не была готова к распространению коронавируса COVID-19
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что по сравнению с прошлой неделей число заражённых коронавирусом увеличилось вдвое. Она признала, что медицинские учреждения - стационары и служба скорой помощи - функционируют «на пределе».
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