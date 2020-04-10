Ракова: Столичные больницы и скорая работают на пределе

В столице России за последние дни наблюдается резкий рост госпитализаций пациентов, заражённых коронавирусом . По сравнению с прошлой неделей их число увеличилось вдвое, проинформировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что у подавляющего большинства госпитализированных с COVID-19 (85%) диагностировано воспаление лёгких. Вместе с увеличением числа тяжелых больных также резко возросла нагрузка на городское здравоохранение. Ракова признала, что медицинские учреждения - стационары и служба скорой помощи - функционируют «на пределе».

Как сообщила Вечерняя Москва, в общей сложности в столичных клиниках лечатся уже более 6,5 тысяч инфицированных коронавирусом. По оценке экспертов, пик заболеваемости пока не достигнут, поэтому число госпитализированных будет увеличиваться.

Так из более 1,5 тысяч пациентов больницы № 15 имени Филатова в Москве, COVID-19 подтверждён у 492 человек. За последние сутки туда поступили более 300 больных, сообщил главный врач учреждения Валерий Вечорко.

По состоянию на утро 10 апреля в Москве зафиксировано 7 822 случая заражения коронавирусом. В целом по России 11 917 инфицированных, 94 пациента умерли, 795 человек выздоровели.

