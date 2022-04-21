Песков рассказал о планах Путина на Пасху
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Пасху Владимир Путин традиционно посетит храм, сообщает РИА Новости.
По его словам, для главы государства это традиция.
«Ожидаем, что он посетит храм на Пасху, как он это традиционно делает», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее диетолог Евгения Байтурова рассказала, что некоторые материалы могут представлять опасность для здоровья при окрашивании и украшении пасхальных яиц, сообщает RT.
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