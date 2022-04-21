Песков рассказал о планах Путина на Пасху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Пасху Владимир Путин традиционно посетит храм, сообщает РИА Новости.

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

По его словам, для главы государства это традиция.

«Ожидаем, что он посетит храм на Пасху, как он это традиционно делает», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее диетолог Евгения Байтурова рассказала, что некоторые материалы могут представлять опасность для здоровья при окрашивании и украшении пасхальных яиц, сообщает RT.

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ФОТО: www.kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковХрамыПасхаВладимир Путин
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