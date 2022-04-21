Песков рассказал о планах Путина на Пасху

По его словам, для главы государства это традиция.

«Ожидаем, что он посетит храм на Пасху, как он это традиционно делает», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее диетолог Евгения Байтурова рассказала, что некоторые материалы могут представлять опасность для здоровья при окрашивании и украшении пасхальных яиц, сообщает RT.