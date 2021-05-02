Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Российский президент Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение, которое проходит в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.

Торжественный молебен в честь праздника совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Российский лидер одет в строгий костюм с алым галстуком, в руках у Путина зажженная церковная свеча. На богослужении также присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.

Тем временем, глава кабмина РФ Михаил Мишустин поздравил с праздником Пасхи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорится на сайте правительства.

Мишустин пожелал здоровья, счастья, мира и благополучия патриарху, а также православным христианам и всем, кто отмечает праздник Пасхи.

