Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Российский президент Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение, которое проходит в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС.
Торжественный молебен в честь праздника совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Российский лидер одет в строгий костюм с алым галстуком, в руках у Путина зажженная церковная свеча. На богослужении также присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.
Тем временем, глава кабмина РФ Михаил Мишустин поздравил с праздником Пасхи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорится на сайте правительства.
Мишустин пожелал здоровья, счастья, мира и благополучия патриарху, а также православным христианам и всем, кто отмечает праздник Пасхи.
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