Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокусе»
Президент России Владимир Путин провел бессонную ночь после теракта в «Крокус Сити Холле» и был на постоянной связи с руководством силовых структур, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Запись беседы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
По словам Пескова, президент постоянно находился на связи с главами силовых ведомств, которые докладывали ему о подготовке задержания террористов.
«И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте», - сказал представитель Кремля.
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы теракта в «Крокусе». Он заверил, что для поимки и наказания преступников делается все необходимое, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокусе»
- Spiegel: в Германии остановили производство ракет Taurus
- Полина Гагарина опровергла слухи о приостановке карьеры
- Отзвук «Крокуса»: В Дагестане задержали террористов после нападения на концертный зал в Подмосковье
- Мэр Киева Кличко исключил заморозку конфликта на Украине
- ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и газодобычи Украины
- Украинские дроны атаковали белгородские села Долгое и Цаповка
- Бортников: спецслужбам известны организаторы терактов против РФ
- Захарова пригрозила заменить французские товары в России
- Россия вошла в пятерку мировых экономик по темпам роста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru