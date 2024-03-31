Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин провел бессонную ночь после теракта в «Крокус Сити Холле» и был на постоянной связи с руководством силовых структур, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Запись беседы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

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По словам Пескова, президент постоянно находился на связи с главами силовых ведомств, которые докладывали ему о подготовке задержания террористов.

«И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте», - сказал представитель Кремля.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы теракта в «Крокусе». Он заверил, что для поимки и наказания преступников делается все необходимое, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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