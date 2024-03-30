Десятки дипломатов выразили соболезнования о жертвах теракта в «Крокусе»
К народному мемориалу перед сгоревшим концертным залом «Крокус Сити Холл» дипломаты разных государств возложили цветы в память о жертвах теракта 22 марта 2024 года. Они также запустили белые шары на девятый день после нападения террористов.
«Своё сочувствие и соболезнования выразили десятки представителей иностранных дипломатических миссий и международных организаций, российские дипломаты, волонтёры», - говорится в Telegram внешнеполитического ведомства.
Представители разных стран возложили цветы к мемориалу и запустили в небо множество белых шаров в память о невинно погибших в теракте.
В числе участников церемонии возложения цветов к «Крокус Сити Холлу» были послы США и стран ЕС, Африки, Латинской Америки.
Ранее Главное управление МЧС РФ по Московской области обновило данные о пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Красногорска 22 марта - их количество выросло до 551, погибших - до 144, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цыганова отложила юбилейный тур после теракта в «Крокусе»
- Российские силы разбомбили аэродром ВСУ в Николаевской области
- В Нидерландах задержали подозреваемого и освободили заложников в кафе
- Валерия перенесла свое шоу на осень после теракта в «Крокусе»
- Десятки дипломатов выразили соболезнования о жертвах теракта в «Крокусе»
- «Реквием по упущенным возможностям»: В Киеве заговорили о переговорах с РФ
- После обстрела белгородского хутора Мухин жители остались без света
- В Нидерландах неизвестный удерживает посетителей кафе в заложниках
- В Кремле прокомментировали идею Зеленского о переговорах без выхода на границы 1991 года
- Зеленский уволил советника - основателя «Квартала-95»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru