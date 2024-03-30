Десятки дипломатов выразили соболезнования о жертвах теракта в «Крокусе»

«Своё сочувствие и соболезнования выразили десятки представителей иностранных дипломатических миссий и международных организаций, российские дипломаты, волонтёры», - говорится в Telegram внешнеполитического ведомства.

Представители разных стран возложили цветы к мемориалу и запустили в небо множество белых шаров в память о невинно погибших в теракте.

В числе участников церемонии возложения цветов к «Крокус Сити Холлу» были послы США и стран ЕС, Африки, Латинской Америки.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Московской области обновило данные о пострадавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Красногорска 22 марта - их количество выросло до 551, погибших - до 144, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».