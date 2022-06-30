Песков рассказал, на каких автомобилях передвигается Путин в командировках
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время командировок Владимир Путин передвигается только на своих автомобилях, сообщает РИА Новости.
По его словам, по этой причине президентские автомобили, окрашенные в чёрный цвет, перевозят вместе с главой государства.
«Они укомплектованы стратегической связью, они отвечают всем необходимым критериям безопасности, поэтому президент использует наши российские автомобили, которые эксплуатируются Федеральной службой охраны», — пояснил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Путин, а также почти все члены российского правительства, уже несколько лет используют российские премиальные автомобили Aurus.
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