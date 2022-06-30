Песков рассказал, на каких автомобилях передвигается Путин в командировках

По его словам, по этой причине президентские автомобили, окрашенные в чёрный цвет, перевозят вместе с главой государства.

«Они укомплектованы стратегической связью, они отвечают всем необходимым критериям безопасности, поэтому президент использует наши российские автомобили, которые эксплуатируются Федеральной службой охраны», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин, а также почти все члены российского правительства, уже несколько лет используют российские премиальные автомобили Aurus.

