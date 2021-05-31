Песков заявил, что Путин примет участие в запуске завода Aurus

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже несколько лет ездит на российском премиальном автомобиле Aurus, сообщает ТАСС.

По его словам, 31 мая из Сочи глава государства по видеосвязи примет участие в запуске серийного производства этих автомобилей в Татарстане.

Представитель Кремля добавил, что автомобили Aurus также используют почти все члены российского правительства.

Дебют президентского лимузина Aurus состоялся в мае 2018 года - на нём Путин прибыл на торжественную церемонию инаугурации. В настоящее время бронированный лимузин Senat уже доступен для предзаказа, сообщает RT.

