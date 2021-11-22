Песков рассказал, когда Путин испытает назальную вакцину от COVID-19

По его словам, пока глава государства не участвовал в тестах - только изъявил готовность принять участие в этом процессе.

«Пока он не участвовал в испытаниях назальной вакцины от коронавируса, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин встретился с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым и в ходе беседы заявил, что ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт», сообщает RT.

