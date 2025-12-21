Песков рассказал, что ему понравились не все вопросы на «Итогах года»

По словам Пескова, некоторые вопросы ему пришлись по душе, другие - нет, но это совершенно нормально. Самое важное, отметил он, что каждый журналист мог задать именно тот вопрос, который считал нужным сам или который ему поручила редакция. Всё проходило в абсолютно свободном режиме, и именно в этом заключается уникальность данного формата.

Представителя Кремля также спросили, как сам президент оценивает итоги мероприятия. Песков ответил, что Владимир Путин, как правило, не любит оценивать такие события самостоятельно - это дело зрителей и слушателей. Он добавил, что вопросов поступило очень много, палитра тем оказалась чрезвычайно широкой, а само мероприятие традиционно является ответственным и насыщенным по содержанию.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», совместившая большую пресс-конференцию и прямую линию с гражданами, прошла 19 декабря и длилась около 4,5 часов. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».