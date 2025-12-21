Песков рассказал, что ему понравились не все вопросы на «Итогах года»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы, заданные Владимиру Путину на недавних «Итогах года». Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.
По словам Пескова, некоторые вопросы ему пришлись по душе, другие - нет, но это совершенно нормально. Самое важное, отметил он, что каждый журналист мог задать именно тот вопрос, который считал нужным сам или который ему поручила редакция. Всё проходило в абсолютно свободном режиме, и именно в этом заключается уникальность данного формата.
Представителя Кремля также спросили, как сам президент оценивает итоги мероприятия. Песков ответил, что Владимир Путин, как правило, не любит оценивать такие события самостоятельно - это дело зрителей и слушателей. Он добавил, что вопросов поступило очень много, палитра тем оказалась чрезвычайно широкой, а само мероприятие традиционно является ответственным и насыщенным по содержанию.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», совместившая большую пресс-конференцию и прямую линию с гражданами, прошла 19 декабря и длилась около 4,5 часов. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
