Путин подтвердил, что иногда ездит по Москве инкогнито без сопровождения

Президент России Владимир Путин подтвердил, что в редких случаях может передвигаться по Москве тайно и самостоятельно управляя автомобилем. Об этом он рассказал в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.

Один из журналистов спросил главу государства, припомнив его недавние слова о самостоятельных поездках за рулем по Москве, действительно ли это так, на что Путин заявил, что чаще он все же ездит не сам, но может это делать без сопровождения.

Путин: Более 400 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ в 2025 году

«Я не совсем так сказал, что езжу сам за рулем по Москве инкогнито. Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Чаще так», - уточнил он.

Также он подчеркнул, что это «не бесполезные поездки». По его словам, понаблюдать за происходящим из окна автомобиля тоже интересно, особенно когда заезжаешь в разные районы Москвы. Это бывает очень полезно, добавил он. При этом президент отметил, что самый лучший способ получения достоверной информации о том, что происходит вокруг, это мероприятия формата прямой линии.

Ранее Путин призвал соотечественников класть трубку, если собеседники заводят разговор об имуществе или деньгах, это поможет в борьбе с мошенниками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаПолитика

Горячие новости

Все новости

партнеры