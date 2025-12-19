Путин подтвердил, что иногда ездит по Москве инкогнито без сопровождения
Президент России Владимир Путин подтвердил, что в редких случаях может передвигаться по Москве тайно и самостоятельно управляя автомобилем. Об этом он рассказал в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.
Один из журналистов спросил главу государства, припомнив его недавние слова о самостоятельных поездках за рулем по Москве, действительно ли это так, на что Путин заявил, что чаще он все же ездит не сам, но может это делать без сопровождения.
«Я не совсем так сказал, что езжу сам за рулем по Москве инкогнито. Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Чаще так», - уточнил он.
Также он подчеркнул, что это «не бесполезные поездки». По его словам, понаблюдать за происходящим из окна автомобиля тоже интересно, особенно когда заезжаешь в разные районы Москвы. Это бывает очень полезно, добавил он. При этом президент отметил, что самый лучший способ получения достоверной информации о том, что происходит вокруг, это мероприятия формата прямой линии.
Ранее Путин призвал соотечественников класть трубку, если собеседники заводят разговор об имуществе или деньгах, это поможет в борьбе с мошенниками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
