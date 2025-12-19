Путин подтвердил, что иногда ездит по Москве инкогнито без сопровождения

«Я не совсем так сказал, что езжу сам за рулем по Москве инкогнито. Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Чаще так», - уточнил он.

Также он подчеркнул, что это «не бесполезные поездки». По его словам, понаблюдать за происходящим из окна автомобиля тоже интересно, особенно когда заезжаешь в разные районы Москвы. Это бывает очень полезно, добавил он. При этом президент отметил, что самый лучший способ получения достоверной информации о том, что происходит вокруг, это мероприятия формата прямой линии.

Ранее Путин призвал соотечественников класть трубку, если собеседники заводят разговор об имуществе или деньгах, это поможет в борьбе с мошенниками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

