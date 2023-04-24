Песков: Путин выступит с речью на Параде Победы 9 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с речью на Параде Победы на Красной площади 9 мая, сообщает ТАСС.

В Кремле назвали преждевременными сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая

Об этом он рассказал в кулуарах марафона «Знание.Первые»

«Конечно, будет выступление», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что Путин ни в каких бункерах никогда не сидел, а заявления про его двойников - враньё, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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