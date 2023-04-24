Песков: Путин выступит с речью на Параде Победы 9 мая
24 апреля 202318:39
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с речью на Параде Победы на Красной площади 9 мая, сообщает ТАСС.
Об этом он рассказал в кулуарах марафона «Знание.Первые»
«Конечно, будет выступление», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее Песков заявил, что Путин ни в каких бункерах никогда не сидел, а заявления про его двойников - враньё, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru