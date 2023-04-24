В Кремле назвали преждевременными сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая
24 апреля 202312:46
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными комментарии ряда СМИ о возможной отмене воздушной части Парада Победы, передает слова политика РИА Новости.
Он отметил, что власти своевременно сообщат о том, состоятся ли пролеты российской авиации в небе над Москвой.
«Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать», - сказал Песков.
Он добавил, что на сегодняшний день ведется подготовка к мероприятию.
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru