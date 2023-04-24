В Кремле назвали преждевременными сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая

Он отметил, что власти своевременно сообщат о том, состоятся ли пролеты российской авиации в небе над Москвой.

«Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать», - сказал Песков.

Он добавил, что на сегодняшний день ведется подготовка к мероприятию.

