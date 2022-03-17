Песков: Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации на Украине

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что у главы государства также «пока нет в планах» встречи с находящимися в госпиталях бойцами.

«Всё будет своевременно», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что слова президента США Джо Байдена, назвавшего президента РФ Владимира Путина «военным преступником», — это недопустимая и непростительная риторика, сообщает RT.