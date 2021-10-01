Песков: Путин не планирует поздравлять потомка Романовых с венчанием

Президент России Владимир Путин не будет официально поздравлять со свадьбой правнука двоюродного брата Николая II Георгия Романова, так как это не относится к российской повестке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Нет, президент никак не планирует поздравлять молодоженов. Это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня», - передает слова Пескова ТАСС.

Накануне Песков уже заявлял, что в Москве и Санкт-Петербурге проходит много свадеб, однако комментировать каждую Кремль не намерен.

Ранее публицист Евгений Понасенков в интервью НСН призвал СМИ перестать уделять внимание свадьбе Георгия Романова и Ребекки Беттарини.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПоздравлениеДом РомановыхСвадьбаПутин
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