Песков: Путин не планирует поздравлять потомка Романовых с венчанием

«Нет, президент никак не планирует поздравлять молодоженов. Это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня», - передает слова Пескова ТАСС.

Накануне Песков уже заявлял, что в Москве и Санкт-Петербурге проходит много свадеб, однако комментировать каждую Кремль не намерен.

Ранее публицист Евгений Понасенков в интервью НСН призвал СМИ перестать уделять внимание свадьбе Георгия Романова и Ребекки Беттарини.

