«Хуже, чем расстрел». Понасенков назвал позором свадьбу потомка Романовых
Евгений Понасенков призвал СМИ перестать уделять внимание свадьбе Георгия Романова и Ребекки Беттарини.
Пара Георгия Романова и Ребекки Беттарини, венчание которых прошло ранее в пятницу в Петербурге, позорит императорский дом Романовых, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Романов является правнуком двоюродного брата императора Николая II Кирилла.
«Всё в жизни, в истории, в родословной, в науке делится на настоящее и ненастоящее. Это клоуны, которые изображают из себя то ли наследников, то ли кого. Я как ученый, конечно, могу отметить, что Кирилловичи не имеют никакого права на престол. Это научно, это всем известно. Но помимо чисто юридической стороны есть еще антропологическая. Это хуже, чем расстрел царской семьи, потому что это позор тех, кто связан с фамилией Романовых. Все солидные деятели эмиграции, дворяне, мои друзья, такие как князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, очень болезненно воспринимают вот эту пару, которая позорит вообще саму идею монархии. Это большая печаль, это нельзя показывать приличным людям», - расстроился публицист.
Историк также выразил сомнения в том, что Георгий Романов является сыном принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна.
«Вызывает большие сомнения, кто там от кого произошел. Но даже если бы всё было в порядке, и все те были рождены от тех, всё равно Кирилловичи юридических прав не имеют. Но даже если бы они имели права, показывать людям эту пару очень стыдно и неприятно. Мне совершенно наплевать, где они будут жить и за счет чего. Я не знаю, умеют ли они хоть что-то делать, хоть картошку сажать. У России настолько большая территория, ладно, они растворятся, может быть, их не заметят. Прессе пора перестать обращать внимания на этих фриков», - заявил публицист.
В свою очередь, директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что СМИ пытаются омрачить важное историческое событие венчания потомка династии Романовых.
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