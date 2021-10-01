«Настоящий потомок». В императорском доме назвали венчание князя Романова историческим
Александр Закатов призвал не омрачать знаковое событие различными необоснованными домыслами.
СМИ пытаются омрачить важное историческое событие венчания потомка династии Романовых, но делают это напрасно, заявил директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сегодня Георгий Романов и директор Российского императорского фонда Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе Петербурга. На церемонии присутствовали Майкл герцог Вюртембергский, член испанской королевской семьи герцог Анжуйский Луис Альфонсо и другие почетные гости.
«Естественно, великий князь Георгий Михайлович является потомком дома Романовых. К сожалению, в некоторых СМИ проскользнуло желание как-то добавить ложку дегтя в бочку меда. На самом деле сегодня вступил в церковный брак законный продолжатель дома Романовых, наследник императоров великий князь Георгий Михайлович. Он является наследником княгини Марии Владимировны, своей матери. Когда Господь призовет ее, как любого человека к себе, то он возглавит императорский дом, будет его главой до своей кончины. Мы надеемся, что у него будет и потомство, но пока мы этого знать не можем, можем только молиться», - отметил Закатов.
По его словам, это важное историческое событие ценно для всех людей, которые любят Россию и ее историю.
«Это важное историческое событие, Российский императорский дом сейчас выполняет культурную миссию, он не занимается никакой политической деятельностью. Сегодня в Исаакиевском соборе собрались и представители зарубежной общественности, и российской. Даже явные немонархисты нашли в себе силы поздравить их, среди них есть люди левых убеждений, которые, конечно, не хотят восстановления монархии, но они просто порадовались за молодых. Я уверен, что это радость для всех людей, которые любят Россию и ее историю. Стыдно, когда кто-то пытается омрачить такие события», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Закатов также прокомментировал конфликт с Организацией объединения рода Романовых, отметив, что у нее нет ничего общего с императорским домом.
«"Организация объединения рода Романовых" является частной иностранной организацией, которая объединяет частных лиц. Когда ее пытаются противопоставить Российскому императорскому дому, это примерно все равно, что противопоставлять русско-православной церкви секту «Аум синрике» (запрещена на территории РФ). Это просто частные лица собрались, я прошу прощения, объединение рода Романовых, слав Богу, не запрещено, но по сути это объединение каких-то лиц. Родственников дома Романовых по всему миру тысячи», - объяснил он.
Представитель императорского дома подтвердил, что последние четыре года Великий князь и его невеста, а теперь жена, постоянно проживают в России.
Брак Романова и Беттарини был зарегистрирован в Московском ЗАГСе. Перед венчанием супруга великого князя приняла православие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+24 522 / сут.
Умерли
208 тыс.+887 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+19 955 / сут.
- Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов
- Объявлены сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
- Cаакашвили опубликовал видеообращение к грузинам после задержания
- Два человека погибли в США при столкновении вертолета с самолетом
- Саакашвили грозит до 9 лет лишения свободы
- В Черногории задержан экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов
- В Грузии задержали экс-президента Саакашвили
- Чешский дипломат призвал не церемониться с Россией
- В Китае из караоке стали изымать песни с вредоносным содержанием
- Самый сильный человек России умер от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru