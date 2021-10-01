«Настоящий потомок». В императорском доме назвали венчание князя Романова историческим

СМИ пытаются омрачить важное историческое событие венчания потомка династии Романовых, но делают это напрасно, заявил директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее сегодня Георгий Романов и директор Российского императорского фонда Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе Петербурга. На церемонии присутствовали Майкл герцог Вюртембергский, член испанской королевской семьи герцог Анжуйский Луис Альфонсо и другие почетные гости.

«Естественно, великий князь Георгий Михайлович является потомком дома Романовых. К сожалению, в некоторых СМИ проскользнуло желание как-то добавить ложку дегтя в бочку меда. На самом деле сегодня вступил в церковный брак законный продолжатель дома Романовых, наследник императоров великий князь Георгий Михайлович. Он является наследником княгини Марии Владимировны, своей матери. Когда Господь призовет ее, как любого человека к себе, то он возглавит императорский дом, будет его главой до своей кончины. Мы надеемся, что у него будет и потомство, но пока мы этого знать не можем, можем только молиться», - отметил Закатов.

По его словам, это важное историческое событие ценно для всех людей, которые любят Россию и ее историю.

«Это важное историческое событие, Российский императорский дом сейчас выполняет культурную миссию, он не занимается никакой политической деятельностью. Сегодня в Исаакиевском соборе собрались и представители зарубежной общественности, и российской. Даже явные немонархисты нашли в себе силы поздравить их, среди них есть люди левых убеждений, которые, конечно, не хотят восстановления монархии, но они просто порадовались за молодых. Я уверен, что это радость для всех людей, которые любят Россию и ее историю. Стыдно, когда кто-то пытается омрачить такие события», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Закатов также прокомментировал конфликт с Организацией объединения рода Романовых, отметив, что у нее нет ничего общего с императорским домом.

«"Организация объединения рода Романовых" является частной иностранной организацией, которая объединяет частных лиц. Когда ее пытаются противопоставить Российскому императорскому дому, это примерно все равно, что противопоставлять русско-православной церкви секту «Аум синрике» (запрещена на территории РФ). Это просто частные лица собрались, я прошу прощения, объединение рода Романовых, слав Богу, не запрещено, но по сути это объединение каких-то лиц. Родственников дома Романовых по всему миру тысячи», - объяснил он.

Представитель императорского дома подтвердил, что последние четыре года Великий князь и его невеста, а теперь жена, постоянно проживают в России.

Брак Романова и Беттарини был зарегистрирован в Московском ЗАГСе. Перед венчанием супруга великого князя приняла православие.

