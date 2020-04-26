Песков: Путин на пути становления как вирусолог
Владимир Путин всегда стремится достичь экспертного уровня понимания тем, с которыми работает. Это касается и вируслогии. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кроме того, представитель Кремля напомнил шутку российского лидера о том, что у нас вся страна стала вирусологами.
«У меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог», — заявил Дмитрий Песков.
В свою очередь, директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» Юрий Лобзин отметил, что он был поражен высоким уровнем информированности Владимира Путина о коронавирусе. По словам специалисты, им обладает не каждый профессиональный медик.
Напомним, в начале апреля во время совещания Владимир Путин, обращаясь к экспертам по вирусологии и эпидемиологии, пошутил по поводу разнообразия прогнозов и оценок насчёт ситуации с COVID-2019 в России.
«Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи», - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
В то же время российский лидер подчеркнул, что ему крайне важно услышать мнение истинных специалистов, на основе которого власти принимают решения по мерам противодействия инфекции.
Путин подчеркнул, что все принимаемые решения должны быть «соразмерны угрозе и адекватны ситуации».
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