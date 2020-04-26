Песков: Путин на пути становления как вирусолог

Владимир Путин всегда стремится достичь экспертного уровня понимания тем, с которыми работает. Это касается и вируслогии. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля напомнил шутку российского лидера о том, что у нас вся страна стала вирусологами.

«У меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог», — заявил Дмитрий Песков.

В свою очередь, директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» Юрий Лобзин отметил, что он был поражен высоким уровнем информированности Владимира Путина о коронавирусе. По словам специалисты, им обладает не каждый профессиональный медик.