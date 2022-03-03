«Эхо Москвы» продолжит работу в соцсетях и на YouTube

Радиоканал «Эхо Москвы» в своём Telegram заявил, что намерен продолжить работу в социальных сетях и на платформе YouTube.

Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира

В сообщении говорится, что решение было принято не смотря на ликвидацию радио и сайта Советом директоров.

«Несмотря на решение Совета директоров... мы продолжаем работать на следующих платформах: YouTube... Twitter, Facebook, Telegram, Instagram», - подчёркивается в сообщении.

Ранее главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что большинством голосов Совета Директоров было принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:YoutubeСоциальные СетиСоциальная СетьРадиостанция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры