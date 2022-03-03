«Эхо Москвы» продолжит работу в соцсетях и на YouTube
Радиоканал «Эхо Москвы» в своём Telegram заявил, что намерен продолжить работу в социальных сетях и на платформе YouTube.
В сообщении говорится, что решение было принято не смотря на ликвидацию радио и сайта Советом директоров.
«Несмотря на решение Совета директоров... мы продолжаем работать на следующих платформах: YouTube... Twitter, Facebook, Telegram, Instagram», - подчёркивается в сообщении.
Ранее главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что большинством голосов Совета Директоров было принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.
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