Радиостанция "Эхо Москвы" отключена от эфира, сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов. Он заявил, что редакция несогласна с решением прокуратуры, приведшим к отключению от эфира, и будет оспаривать это в судах.

Ранее сегодня Генпрокуратура потребовала ограничить доступ пользователей к сайту «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в РФ иноагентом), указано на сайте ведомства. Мобильные операторы уже начали блокировать доступ к обоим сайтам. После этого Венедиктов сообщил, что радиостанция не получала уведомлений о претензиях Генпрокуратуры, и выразил уверенность, что редакция не допускала нарушений закона.

Причиной введения ограничений называется публикация «материалов с призывами к экстремистской деятельности». По мнению ведомства, в данных СМИ публикуются «ложные сведения о действиях российских военных» в ходе военной операции на Украине.