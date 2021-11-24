Песков прокомментировал заявления Бастрыкина о Моргенштерне

Комментируя заявления председателя ведомства Александра Бастрыкина о рэпере Моргенштерне он отметил, что выдвижение обвинений - прерогатива СК.

«Выдвигать обвинения, подкреплённые доказательствами, аргументами, — это прерогатива исключительно Следственного комитета», — заключил представитель Кремля.

Ранее Бастрыкин в ходе совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Адвокат музыканта отметил, что после этого стал опасаться привлечения своего клиента к уголовной ответственности.

