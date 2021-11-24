Песков прокомментировал заявления Бастрыкина о Моргенштерне
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремле не могут вмешиваться в реализацию функций Следственного комитета, сообщает РИА Новости.
Комментируя заявления председателя ведомства Александра Бастрыкина о рэпере Моргенштерне он отметил, что выдвижение обвинений - прерогатива СК.
«Выдвигать обвинения, подкреплённые доказательствами, аргументами, — это прерогатива исключительно Следственного комитета», — заключил представитель Кремля.
Ранее Бастрыкин в ходе совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Адвокат музыканта отметил, что после этого стал опасаться привлечения своего клиента к уголовной ответственности.
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