Песков прокомментировал заявления Бастрыкина о Моргенштерне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремле не могут вмешиваться в реализацию функций Следственного комитета, сообщает РИА Новости.

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Комментируя заявления председателя ведомства Александра Бастрыкина о рэпере Моргенштерне он отметил, что выдвижение обвинений - прерогатива СК.

«Выдвигать обвинения, подкреплённые доказательствами, аргументами, — это прерогатива исключительно Следственного комитета», — заключил представитель Кремля.

Ранее Бастрыкин в ходе совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Адвокат музыканта отметил, что после этого стал опасаться привлечения своего клиента к уголовной ответственности.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:РэперСледственный КомитетАлександр БастрыкинДмитрий Песков
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