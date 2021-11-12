Правительство внесло новые законопроекты о QR-кодах в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта об использовании QR-кодов. Предполагается, что нормы закона о QR-коде будут действовать до 1 июня 2022 года.

Согласно первому законопроекту, власти регионов смогут автономно принимать решение о введении поверки QR-кодов в общественных местах и транспорте.

Предъявлять QR-код не потребуется в продуктовых магазинах и аптеках. В то же время магазины с непродовольственными товарами, рестораны и учреждения культуры можно будет посетить, только показав QR-код, справку о медотводе от вакцинации или документ о перенесённом коронавирусе. До 1 февраля можно будет также предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Такие же документы нужны будут для международных и междугородних железнодорожных и авиаперевозок. Правительство пока не озвучило дату, до которой при полёте или поездке можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.

"Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом", — отмечает пресс-служба правительства.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова объяснила, что использовать сертификат с QR-кодом можно будет как в электронном, так и в бумажном виде.

