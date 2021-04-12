Песков прокомментировал сообщения о дополнительных выходных в мае

По его словам, президент России Владимир Путин собирается в эти дни работать.

Как сообщалось ранее, месяц назад член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил сделать в России рабочую неделю четырехдневной за счет профессиональных праздников. Нерабочими, по мнению депутата, должны стать праздники всех «флагманских» отраслей, в том числе День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя. Как передает АГН «Москва», Вострецов предлагает сместить профессиональные праздники на выходные дни, сдвинув при необходимости даты.

