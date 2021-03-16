Названы самые популярные города России для поездок на майские праздники

Издание напоминает, что длинные выходные весной 2021 года совпадают с православным праздником Пасхи, который верующие будут отмечать 2 мая.

Первые строчки рейтинга городов России, в которые жители страны планируют поездки активнее всего, занимают Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск и Москва, отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, в десятку самых популярных направлений для поездок в мае вошли Калининград, Банное, Казань, Углич и Ростов-на-Дону.

Ранее советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, что большинство российских туристов на майские праздники отправятся в путешествие по России. Горин напомнил, что у операторов продолжаются акции раннего бронирования, и туры можно приобрести со скидкой до 40 процентов.

