Названы самые популярные города России для поездок на майские праздники

Ялта стала самым популярным направлением для поездок россиян на майские праздники. Об этом сообщает Pravda.ru, ссылаясь на данные сервиса бронирования жилья TVIL.RU.

На майские со скидкой. Куда поедут россияне

Издание напоминает, что длинные выходные весной 2021 года совпадают с православным праздником Пасхи, который верующие будут отмечать 2 мая.

Первые строчки рейтинга городов России, в которые жители страны планируют поездки активнее всего, занимают Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск и Москва, отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, в десятку самых популярных направлений для поездок в мае вошли Калининград, Банное, Казань, Углич и Ростов-на-Дону.

Ранее советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, что большинство российских туристов на майские праздники отправятся в путешествие по России. Горин напомнил, что у операторов продолжаются акции раннего бронирования, и туры можно приобрести со скидкой до 40 процентов.

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ФОТО: www.flickr.com
ТЕГИ:ТуризмМайские ПраздникиРоссия
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