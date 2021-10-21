Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Европе
Кремль рассчитывает, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получит регистрацию в Европе, которую должна была иметь «давным-давно». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По-прежнему ведомство европейское говорит о нехватке некоторой информации, в рабочем порядке наши и Минздрав, и другие ведомства, и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. - НСН) занимаются этим, поэтому сейчас речь идет исключительно о технических формальностях, и они будут решены», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков добавил, что для процесса одобрения вакцины не требуется подключения каких-либо ресурсов российских властей.
«Действительно, существуют определенные технологические разногласия относительно полноты представленных документов и информации для того, чтобы наша вакцина… соответствующим европейским агентством была зарегистрирована. Работа в этом плане ведется», — объяснил пресс-секретарь.
Вместе с тем Песков отметил, что идущая параллельно процедура взаимного признания РФ и Европой вакцинации от COVID-19 может быть более ускоренной, чем регистрация «Спутника V» в Евросоюзе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+36 339 / сут.
Умерли
227 тыс.+1 036 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 895 / сут.
- Песков: Европарламент девальвирует название присужденной Навальному премии Сахарова
- Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Европе
- Вузы Москвы с 28 октября перейдут на дистанционный режим
- Подмосковье вслед за столицей вводит новые COVID-ограничения
- Песков анонсировал «объемную и интересную» речь Путина на Валдайском форуме
- Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни
- Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября
- В России зафиксирован рекорд увольнений с крупных и средних предприятий
- Суд отклонил первый иск КПРФ по электронному голосованию на выборах в Госдуму
- В МИД России предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru