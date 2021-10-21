Песков прокомментировал ситуацию с регистрацией «Спутника V» в Европе

«По-прежнему ведомство европейское говорит о нехватке некоторой информации, в рабочем порядке наши и Минздрав, и другие ведомства, и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. - НСН) занимаются этим, поэтому сейчас речь идет исключительно о технических формальностях, и они будут решены», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков добавил, что для процесса одобрения вакцины не требуется подключения каких-либо ресурсов российских властей.

«Действительно, существуют определенные технологические разногласия относительно полноты представленных документов и информации для того, чтобы наша вакцина… соответствующим европейским агентством была зарегистрирована. Работа в этом плане ведется», — объяснил пресс-секретарь.

Вместе с тем Песков отметил, что идущая параллельно процедура взаимного признания РФ и Европой вакцинации от COVID-19 может быть более ускоренной, чем регистрация «Спутника V» в Евросоюзе.

