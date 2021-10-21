СМИ: Экспертиза «Спутника V» в Европе может пройти в I квартале 2022 года
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начнет экспертизу российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в первом квартале следующего года, если до конца ноября получит недостающие данные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, принятие решения по «Спутнику V» до конца нынешнего года «совершенно не представляется возможным». Если регулятор получит необходимые данные к началу зимы, «решение вполне может быть принято в первом квартале следующего года».
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины «Спутник V», сообщает телеканал «360». Организация приостановила процедуру одобрения препарата в сентябре, потребовав провести новую инспекцию завода производителя вакцины, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru