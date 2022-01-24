Песков прокомментировал резкие высказывания Кадырова

По словам представителя Кремля, в данном случае Кадыров «выражает не позицию федерального центра», а террористами данных граждан может признать «исключительно суд».

«Он выражает не позицию федерального центра, это его личное мнение или как главы республики», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Кадыров назвал Каляпина и Милашину террористами и заявил, что они «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». Также глава Чечни призвал правоохранительные органы задержать их.