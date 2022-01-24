Песков прокомментировал резкие высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что резкие высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной являются его личным мнением, сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, в данном случае Кадыров «выражает не позицию федерального центра», а террористами данных граждан может признать «исключительно суд».
«Он выражает не позицию федерального центра, это его личное мнение или как главы республики», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Кадыров назвал Каляпина и Милашину террористами и заявил, что они «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». Также глава Чечни призвал правоохранительные органы задержать их.
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