Песков прокомментировал призыв не запрещать возвращение IT-специалистов

Необходимо создавать условия для работы IT-специалистов в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Таким образом он ответил на вопрос о призыве не запрещать возвращение IT-специалистов, которые уехали из страны.

Песков заявил, что они представляют для страны большой интерес.

Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что против уехавших из России IT-специалистов не нужно вводить какие-либо ограничения.