Песков прокомментировал призыв не запрещать возвращение IT-специалистов

Необходимо создавать условия для работы IT-специалистов в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Таким образом он ответил на вопрос о призыве не запрещать возвращение IT-специалистов, которые уехали из страны.

Песков заявил, что они представляют для страны большой интерес.

Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что против уехавших из России IT-специалистов не нужно вводить какие-либо ограничения.

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Также стало известно, что Минцифры и профильные ассоциации разрабатывают меры по возвращению IT-специалистов, уехавших за границу – дистанционно сейчас работают порядка 100 тысяч человек.

Прозрачный закон о предоставлении брони от призыва в армию может стимулировать IT-специалистов оставаться в стране, запрет «удаленки» и повышение НДФЛ приведут к обратному эффекту, заявил в связи с этим операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КремльIt-специалистыДмитрий Песков
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