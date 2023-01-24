Песков прокомментировал призыв не запрещать возвращение IT-специалистов
Необходимо создавать условия для работы IT-специалистов в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Таким образом он ответил на вопрос о призыве не запрещать возвращение IT-специалистов, которые уехали из страны.
Песков заявил, что они представляют для страны большой интерес.
Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что против уехавших из России IT-специалистов не нужно вводить какие-либо ограничения.
Также стало известно, что Минцифры и профильные ассоциации разрабатывают меры по возвращению IT-специалистов, уехавших за границу – дистанционно сейчас работают порядка 100 тысяч человек.
Прозрачный закон о предоставлении брони от призыва в армию может стимулировать IT-специалистов оставаться в стране, запрет «удаленки» и повышение НДФЛ приведут к обратному эффекту, заявил в связи с этим операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с НСН.
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