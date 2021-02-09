Песков прокомментировал отказ Зеленского от покупки «Спутника V»

На Украине немало тех, кто хотел бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а нежелание руководства страны использовать этот препарат – позиция абсолютного меньшинства. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить жителей страны от коронавируса «Спутником V», заявил, что «украинцы не кролики», чтобы на них экспериментировать, отмечает RT.