Песков прокомментировал отказ Зеленского от покупки «Спутника V»
На Украине немало тех, кто хотел бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а нежелание руководства страны использовать этот препарат – позиция абсолютного меньшинства. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить жителей страны от коронавируса «Спутником V», заявил, что «украинцы не кролики», чтобы на них экспериментировать, отмечает RT.
В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который отказался от российский вакцины «Спутник V».
Сенатор полагает, что подобные высказывания президента Украины демонстрируют его политическую близорукость. Об этом он написал в Telegram.
«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС?», - подчеркнул Пушков.
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