Дмитрий Песков прокомментировал информацию о продлении нерабочей недели. Как пишет Интерфакс, пресс-секретарь президента России подчеркнул, что «решения о продлении выходной недели на эту минуту пока нет, однако президент сейчас работает над обращением».

Ранее стало известно, что Владимир Путин готовится выступить с очередным обращением к нации. По словам Дмитрия Пескова, оно должно состояться после 16:00. Предполагается, что оно может быть посвящено продлению нерабочего периода.