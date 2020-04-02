Песков прокомментировал информацию о продлении нерабочей недели
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о продлении нерабочей недели. Как пишет Интерфакс, пресс-секретарь президента России подчеркнул, что «решения о продлении выходной недели на эту минуту пока нет, однако президент сейчас работает над обращением».
Ранее стало известно, что Владимир Путин готовится выступить с очередным обращением к нации. По словам Дмитрия Пескова, оно должно состояться после 16:00. Предполагается, что оно может быть посвящено продлению нерабочего периода.
Напомним, с первым телеобращением к россиянам на фоне распространения коронавируса Владимир Путин выступил 25 марта. Тогда он, в частности, объявил нерабочей неделей период с 28 марта до 5 апреля. А в воскресенье власти Москвы объявили, что с 30 марта в городе вводится режим обязательной самоизоляции. Вслед за столицей аналогичный режим начали вводить и другие регионы России.
Кроме того, президент озвучил меры поддержки семей с детьми, предложил обложить налогом доходы физлиц от банковских вкладов и рассказал, какие меры будут приняты для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса, отмечает Свободная пресса.
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