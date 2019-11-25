Песков прокомментировал идею Жириновского о самообороне
Только после внесения законопроекта о расширении границ самообороны в Госдуму и изучения его специалистами, Кремль готов будет сформировать свою позицию касательно инициативы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к идее лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Напомним, Жириновский заявил, что собрался внести в Госдуму документ, который расширит право россиян на самооборону. На его взгляд, сегодня в России часто встречаются случаи, когда человек защищая себя и свою семью, впоследствии садится на скамью подсудимых из-за «превышения пределов необходимой самообороны». В качестве примера более удачного законодательства в этой области Жириновский привёл закон США, где действует правило «Мой дом — моя крепость». Для исправления ситуации парламентарий намерен предложить внести поправки в 37-ю статью УК РФ.
Ранее председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал «чушью» идею главы ЛДПР. Лидер коммунистов отметил, что есть куда «более интересные и значимые темы» для комментирования, а размышлять над «чушью» Жириновского – это «напрасно терять время».
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