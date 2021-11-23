Песков прокомментировал идею выдачи платных справок об антителах к ковиду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выдачу платных справок о наличии антител к коронавирусу следует обсуждать со специалистами, сообщает ТАСС.

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По его словам, у Кремля нет позиции по данному вопросу.

«Об этом нужно спрашивать в штабе правительства», - заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья заявила, что вопрос о возможности выдачи QR-кодов по уровню антител к коронавирусу обсуждается на площадке российского правительства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:СтрахованиеМедицинаКоронавирусДмитрий Песков
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