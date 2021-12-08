Песков: Призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла

Призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

Так он прокомментировал агрессивную агитацию к вакцинации.

Ранее московский областной штаб по борьбе с коронавирусом сделал репост изображения в Telegram-канале, которое было стилизовано под советский агитационный плакат. В посте граждан России в грубой форме призвали вакцинироваться от COVID-19. Под изображением представители штаба написали, что не одобряют такой грубости и отметили, что сейчас прививка «это вынужденная необходимость». Публикация вызвала большой резонанс в сети.

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При этом Песков подчеркнул, что россиян все еще необходимо убеждать проходить вакцинацию от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что Кремль рассчитывает, что позиция Германии по «Северному потоку – 2» не изменится.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияКремльДмитрий Песков
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