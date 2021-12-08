Песков: Призывы к вакцинации должны быть в рамках здравого смысла

При этом Песков подчеркнул, что россиян все еще необходимо убеждать проходить вакцинацию от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что Кремль рассчитывает, что позиция Германии по «Северному потоку – 2» не изменится.