Песков призвал журналистов с кашлем и температурой не ходить в Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился с настоятельной просьбой к представителям средств массовой информации не приходить на мероприятия в Кремль в случае недомогания. В частности, Песков призвал быть в этом отношении более ответственными тех, у кого есть насморк, кашель, озноб, передаёт RT.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что совсем не обязательно связывать такие признаки с коронавирусом, просто, по его словам, «надо быть бдительными к своему самочувствию и проявлять уважение к коллегам».

Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле пока не получали никаких дополнительных рекомендаций в связи с распространением COVID-19. Он напомнил, что в ряде регионов России приняты превентивные меры. Соответствующий режим, например, введен в Москве и области, в Санкт-Петербурге.

Меры действуют до 1 апреля​. После этого, по словам Пескова, предстоит тщательно проанализировать ситуацию и в зависимости от её развития, принять решение в отношении по дальнейшим мероприятиям, мерам предосторожности или наоборот их ослаблении, отмечает РИА ФАН.

