Песков призвал журналистов быть лаконичными

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратился к журналистам в преддверии ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

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Представитель Кремля объяснил, что представителям СМИ сначала следует представиться, после чего постараться как можно лучше сформулировать вопрос главе государства.

«Давайте будем максимально лаконичны в формулировках, чтобы экономить время, чтобы президент смог ответить на максимально возможное количество вопросов» - отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова рассказала, что участников ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве обработали частицами серебра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИПресс-конференция ПутинаДмитрий Песков
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