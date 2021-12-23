Песков призвал журналистов быть лаконичными
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратился к журналистам в преддверии ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.
Представитель Кремля объяснил, что представителям СМИ сначала следует представиться, после чего постараться как можно лучше сформулировать вопрос главе государства.
«Давайте будем максимально лаконичны в формулировках, чтобы экономить время, чтобы президент смог ответить на максимально возможное количество вопросов» - отметил Песков.
Ранее пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова рассказала, что участников ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве обработали частицами серебра.
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