Участников пресс-конференции Путина обработали частицами серебра

Участников ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве обработали частицами серебра. Об этой процедуре рассказала пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова.

Она подчеркнула, что прибор, которым обрабатывали всех входящих журналистов, совершенно безопасен, более того - полезен. Кроме того, для соблюдения социальной дистанции стулья в зале расставлены с расстоянием в 1,5 метра, в помещениях есть санитайзеры.

Как сообщалось ранее, для участия в мероприятии представителям средств массовой информации необходимо было предоставить несколько ПЦР-тестов.

