Участников пресс-конференции Путина обработали частицами серебра
Участников ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве обработали частицами серебра. Об этой процедуре рассказала пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова.
Она подчеркнула, что прибор, которым обрабатывали всех входящих журналистов, совершенно безопасен, более того - полезен. Кроме того, для соблюдения социальной дистанции стулья в зале расставлены с расстоянием в 1,5 метра, в помещениях есть санитайзеры.
Как сообщалось ранее, для участия в мероприятии представителям средств массовой информации необходимо было предоставить несколько ПЦР-тестов.
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