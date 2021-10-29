Песков призвал минимизировать последствия пандемии в сфере прав человека
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса неминуемо приводит к поражению некоторых свобод граждан, сообщает РИА Новости.
Комментируя статью председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина он отметил, что это происходит потому, что речь идёт об угрозе жизни, однако необходимо сделать всё, чтобы минимизировать эти последствия.
«Конечно же, она так или иначе, де-факто она приводит к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо. Потому что речь идет об угрозе жизни, эта пандемия убивает, и, конечно, очень важно сделать все, чтобы минимизировать это поражение в правах»,- подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Зорькин в статье «Под знаком Основного Закона», которая была опубликована в «Российской газете», написал, что в условиях усиления террористической активности» и социально-экономических и экологических кризисов и пандемий резко возрастает опасность «произвольного вторжения» законодателя в сферу конституционных прав, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru