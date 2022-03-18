Песков: прерывание трансляции речи Путина произошло из-за технического сбоя

Телевизионная трансляция выступления президента России Владимира Путина на концерте «Крымская весна» в «Лужниках» оборвалась из-за технического сбоя. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», - пояснил глава пресс-службы Кремля.

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После прерывания речи президента телеканал «Россия-24» вскоре возобновил выступление Путина с самого начала.

В нём глава государства заявил, что прекращение геноцида населения Донбасса является главной целью российской специальной военной операции на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертЛужникиВладимир ПутинДмитрий Песков
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