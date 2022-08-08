Песков предложил Зеленскому обратиться к жителям территорий по вопросу референдумов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провести референдумы в южных регионах, освобождённых Вооруженными силами РФ, планируют местные жители, сообщает РИА Новости.

В Запорожье допустили проведение референдума о вхождении в РФ в сентябре

Комментируя видеообращение президента Украины Владимира Зеленского представитель Кремля отметил, что если украинский лидер адресовал его российским властям, то обратился по неверному адресу.

«Это же не мы проводим референдум... Надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается - к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы - неверный адрес», - подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, подконтрольных российской армии, пишут «Известия».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРеферендумСпецоперацияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
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