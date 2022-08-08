Песков предложил Зеленскому обратиться к жителям территорий по вопросу референдумов

Комментируя видеообращение президента Украины Владимира Зеленского представитель Кремля отметил, что если украинский лидер адресовал его российским властям, то обратился по неверному адресу.

«Это же не мы проводим референдум... Надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается - к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы - неверный адрес», - подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, подконтрольных российской армии, пишут «Известия».

